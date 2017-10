Member SNSD Berkurang, Instagram Jessica Jung Banjir Ucapan Selamat, Netizen: Keputusan yang Benar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Girl grup asal SM Entertainment, Girls Generation, kembali kehilangan membernya.

Tidak hanya satu, pelantun lagu "Into The New World" mengalami pengurangan tiga member sekaligus.

Ketiga member tersebut adalah Sooyoung, Seohyun, dan Tiffany.

Sooyoung, Seohyun dan Tiffany (soompi.com)

Sooyoung, Seohyun, dan Tiffany, dikonfirmasi tidak lagi menjadi bagian dari grup setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan agensi.

Dilaporkan jika hanya Taeyeon, Yoona, Hyoyeon, Yuri, dan Sunny yang telah memperbarui kontraknya.

Dari pihak SM Entertainment sendiri masih belum memberikan konfirmasi soal nama member yang telah menandatangani ulang dengan agensi dan yang akan pergi.

Pihak SM Entertainment hanya menyatakan jika girl grup yang debut pada tahun 2007 itu merupakan grup yang sangat berharga dan bermakna bagi agensi.

Untuk itu, pihaknya masih akan berdiskusi secara hati-hati soal masa depan Girls Generation selanjutnya.