Ternyata Ini Alasan Sooyoung, Seohyun dan Tiffany Keluar dari SNSD dan SM Entertainment

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Kabar mengejutkan kembali datang dari girl grup asal agensi SM Entertainment, Girls Generation atau SNSD.

Setelah di tahun 2014 lalu ditinggalkan oleh Jessica, pelantun lagu "Into The New World" ini kembali mengalami pengurangan member.

Diberitakan pada Senin (9/10/2017), Girls Generation ditinggal tiga membernya sekaligus.

(Konfirmasi Hengkang, Tiffany dan Sooyoung Hapus Girls Generation di Profil Instragramnya)

Mereka adalah Sooyoung, Seohyun, dan Tiffany.

Ketiganya resmi tidak memperpanjang kontrak dengan agensi setelah 10 tahun menjalani karir bersama.

Setelah berdiskusi panjang dengan SM Entertainment tentang kontrak mereka, ketiganya memutuskan untuk mengakhiri masa kerja dengan agensi.

Dilaporkan jika hanya Taeyeon, Yoona, Hyoyeon, Yuri, dan Sunny yang telah memperbarui kontrak mereka.