Yuk Intip 7 Potret Polisi Ganteng dalam Drama 'While You Were Sleeping,' Nomor 6 Nggak Nahan Deh!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Drama Korea "While You were Sleeping" sukses menarik perhatian penonton.

"While You were Sleeping" sudah tayang sejak tanggal 27 September 2017 setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 KST.

Drama ini diperankan oleh Lee Jong Suk sebagai Jung Jae Chan, dan Bae Suzy yang berperan sebagai Nam Hong Ju.

Drama ini bercerita tentang Nam Hong Ju yang memiliki kemampuan dapat melihat kejadian-kejadian buruk dalam mimpinya.

Sedangkan Jung Jae Chan adalah seorang jaksa yang memiliki karakter dingin dan keras kepala.

Berawal dari situlah, Jae Chan dan Hong Ju saling berhubungan.

Jae Chan ingin membantu Hong Ju untuk terhindar dari kejadian-kejadian buruk yang dapat jadi kenyataan.