10 Tahun Bersama, 9 Kutipan dari Member Girls Generation Ini Bikin Sedih, No 5 yang Paling Ngena!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Setelah masa pembicaraan kontrak yang panjang sejak Agustus lalu, Tiffany, Seohyun, dan Sooyoung memutuskan untuk tidak lagi tergabung bersama agensi.

Pada Senin (9/10/2017), ketiganya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment.

Dengan keluarnya Tiffany, Sooyoung, dan Seohyun, terhitung Girls Generation telah kehilangan sebanyak empat member selama berkarir.

Sebelumnya, palantun Into The New World ini juga kehilangan Jessica di tahun 2014.

Meski kini hanya menyisakan lima member, tidak dapat disangkal jika Girls Generation telah memberikan banyak kenangan indah bagi para penggemar.

Ada banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh penggemar.

Cinta dan kasih sayang yang diberikan member kepada member lainnya akan menjadi kenangan yang selalu diingat oleh pendukung Girls Generation.