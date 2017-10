3 Member Girls Generation Hengkang, Jessica Jung Dituding Netter Sindir SM Entertainment di Fotonya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Belum lama ini publik Korea sempat dihebohkan soal kabar hengkangnya tiga member Girls Generation dari agensinya.

Pada Senin (9/10/2017), agensi menyatakan jika Sooyoung, Seohyun, dan Tiffany resmi tidak lagi menjadi bagian dari keluarga SM Entertainment.

Sooyoung, Seohyun, dan Tiffany dalam teaser "I Got A Boy" (2013) (soompi.com)

Kerja sama 10 tahun yang selama ini terjalin, resmi berakhir usai ketiganya memutuskan tidak lagi memperpanjang kontrak.

Sementara lima member lainnya yakni Taeyeon, Yoona, Hyoyeon, Yuri, dan Sunny, dilaporkan telah memperbarui kontraknya.

Dengan keluarnya Tiffany, Sooyoung, dan Seohyun, terhitung Girls Generation telah kehilangan sebanyak empat member selama berkarir.

Girls Generation (Wallup)

Sebelumnya, palantun Into The New World ini juga kehilangan Jessica di tahun 2014.

Jessica Jung (soompi.com)

Menariknya, hengkangnya ketiga member Girls Generation selalu dikait-kaitkan dengan Jessica.