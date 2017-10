ITS Akan Berikan Gelar Doktor Honoris Causa, kepada Sosok Nyentrik Ini, Siapa Dia?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berencana akan menganugerahkan gelar kehormatan Doctor( Dr) Honoris Causa (HC) pada Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti.

Rencananya, gelar itu akan diberikan pada 10 November nanti saat puncak peringatan Dies Natalis ITS Surabaya ke-57.

Seperti diberitakan sebelumnya, Susi Pudjiastuti terpilih mendapat gelar doktor honoris causa dari ITS Surabaya dalam bidang pembangunan kelautan serta perikanan Indonesia karena kontribusi serta kiprahnya dalam dunia kemaritiman Indonesia.

Penganugerahan gelar HC ini, merupakan usulan dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan (Siskal) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang diajukan ke Senat Akademik ITS Surabaya, pada tahun lalu.

Selain itu, pemberian gelar ini merupakan bentuk apresiasi ITS Surabaya kepada Susi karena jasanya dalam membuka perspektif ITS terkait dunia kemaritiman.



“Sebenarnya penelaan penganugerahan ini sudah selesai dilakukan pada bulan April 2017 lalu, sedang seremonial penganugerahannya dilakukan bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ITS nanti,” ungkap Agnes Tuti Rumiati Sekretaris ITS Surabaya, di hadapan awak media, Rabu (11/10/2017).

ITS Surabaya merasa gelar ini pantas diberikan kepada Susi yang telah berhasil memperoleh sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9.

Untuk standar KKNI Level 9 ini setara dengan Doktor atau S3, selain itu juga Susi merupakan anggota Majelis Wali Amanat ITS Surabaya.

“Apalagi Bu Susi juga merupakan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITS,” imbuh Agnes.