Kuasai Pertandingan Sejak Menit Awal, PSCS Cilacap Harus Puas Berbagi Angka dengan PSBK Kota Blitar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - PSCS Cilacap gagal petik poin penuh saat melawan PSBK Kota Blitar pada babak Playoff Liga 2 Grup H.

Bertanding di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (12/10/2017), PSCS ditahan imbang 1-1 oleh PSBK.

Menguasai jalannya pertandingan, PSCS justru harus kecolongan lebih dulu dari PSBK lewat gol Angga Yudha di menit 19 memanfaatkan tendangan pojok Eka Hera.

PSCS baru membalas di babak kedua, tepatnya di menit ke 52 lewat aksi individu Imam Witoyo yang berhasil memperdayai pemain belakang dan penjaga gawang PSBK Kota Blitar.

PSCS kembali mendapatkan peluang emas di menit ke 59 lewat Galih Akbar, namun sayang tendangannya masih membentur tiang gawang.

Memasuki 20 menit akhir pertandingan, PSCS masih memegang kendali pertandingan.

Namun beberapa kali PSBK justru berhasil menciptakan peluang berbahaya lewat serangan balik cepat.

Di menit ke 76, Angga Yudha berhasil mencuri bola dari pemain belakang PSCS.

One on one dengan penjaga gawang, tendangan Angga masih melenceng di samping gawang PSCS.

Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup, skor 1-1 untuk kedua tim tidak berubah.