Bank Indonesia Ajak 17 Pondok Pesantren di Jawa Timur dalam Gelaran ISEF 2017

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Bank Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau festival ekonomi syariah yang keempat pada tanggal 7 – 11 November 2017 nanti.

Bertempat di Grand City Convex, Jalan Walikota Mustajab, Surabaya, ISEF kali ini mengambil tema “Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency through Closer Collaboration and Coordination.”

Dalam acara ini, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan 21 pondok pesantren dan 17 di antaranya adalah Ponpes yang berasal dari Jawa Timur.

“ISEF kali ini akan lebih edukatif, mereka akan memaparkan sejarah, kekuatan ketokohan dan keunggulan dari masing-masing Ponpes,” ujar Assistan Direktur BI Jatim, Andy Indra Prayoga, Jumat (13/10/2017).

Diadakannya ISEF setiap tahun juga untuk mengembangkan pendapatan Ponpes dari UKM – UKM yang mereka miliki.

“Selama ini pesantren itu punya bisnis yang sangat berpotensi, namun masih berjalan sendiri-sendiri,” tambah Andy.

Perkembangan ekonomi syariah di Jatim sendiri tumbuh hingga 10 persen dari tahun lalu.