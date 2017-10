Berperan Jadi ‘Marlina’ si Pembunuh, Marsha Timothy Jadi Aktris Terbaik Festival Film di Spanyol

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Industri hiburan tanah air rupanya harus berbangga hati.

Aktris Indonesia, Marsha Timothy memenangkan penghargaan aktris terbaik dalam Sitges International Fantastic Film Festival 2017 di Catalonia, Spanyol.

Kabar tersebut diumumkan oleh suaminya, Vino G Bastian melalui postingan Instagram.

"CINESURYA: "Marsha Timothy menangkan penghargaan juri internasional bergengsi sebagai aktris terbaik dari Sitges International Fantastic Film Festival, yang diselenggarakan pada tanggal 5-15 Oktober di Spanyol. Ia terpilih diantara unggulan lain termasuk Nicole Kidman, Masami Nagasawa, dan Monika Balsai. Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak berkompetisi di Sitges dengan 34 film termasuk diantaranya The Killing of Sacred (Yorgos Lanthimos), Blade Of The Immortal (Takashi Miike), Before We Vanish (Kiyoshi Kurosawa). Film Jupiter’s Moon karya Kornél Mundruczó terpilih sebagai film terbaik. Film Marlina juga mendapatkan special mention di kategori focus asia yang dimenangkan oleh A Special Lady (Lee Ann-kyu)," tulisnya di postingan Instagramnya.

Marsha mendapatkan penghargaan ini atas aksinya dalam film tersebut.

Ia bahkan mengalahkan sejumlah aktris ternama seperti Nicole Kidman, Masami Nagasawa, dan Monika Balsai.

Film "Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak" yang dibintangi oleh Marsha Timothy juga mendapatkan special mention di kategori Focus Asia yang dimenangkan oleh A Special Lady (Lee Ann-kyu).