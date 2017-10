Buka Gerai Baru di Tunjungan Plaza, H&M Bagi-bagi Voucher Belanja Rp 1 Juta! Catat Syaratnya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Manik Priyo Prabowo

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hannes & Mauritz AB (H&M) akan kembali melebarkan usahanya dengan membuka Gerai Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Jatim pada Rabu (18/10/2017) depan.

Gerai yang terletak di Tunjungan Plaza 6 ini akan menjadi toko ke- 23 H&M di Indonesia.

Selama 4 tahun terakhir, H&M telah membuka gerai di semua kota besar di Indonesia dan tetap ingin terus ekspansi di Indonesia.

"Sambil menawarkan fashion and quality at the best price in a sustainable way kepada semua pelanggan fashionable,”, kata Anil Malhotra, Country Manager, PT Hindo, the franchised operator of H&M Indonesia melalui siaran persnya kepada TribunJatim.com pada Minggu (15/10/2017).

Akan hadir berbagai fashion yang stylish untuk wanita dan pria dari segala usia di Gerai H&M di Tunjungan Plaza 6 ini.

Khusus buat kamu penggemar fashion, akan ada promo menarik di hari pembukaannya.

Buat kamu yang berhasil mendapat nomor antrean ke satu hingga ke 20 saat berbelanja, akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp. 1,000,000.

Sementara Pembeli ke 21 s/d 200 akan mendapatkan voucher diskon belanja sebesar 50% dengan pembelian sampai dengan Rp. 700.000.