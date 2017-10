Ridho Bayuaji Persembahkan Empat Penghargaan dari Ajang Internasional Untuk ITS Surabaya

Ridho Bayuaji ST MT PhD, inventor dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS Surabaya, berhasil mempersembahkan empat penghargaan bergengsi internasional.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Civitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali mengukir prestasi, tak hanya level nasional tapi juga internasional.

Dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, Minggu (15/10/2017), prestasi di level internasional dipersembahkan dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Surabaya dari ajang 11th International Warsaw Invention Show (IWIS) 2017 di Warsaw University of Technology, Polandia.

Ada empat penghargaan yang diterima ITS dalam ajang bergengsi ini.

Penghargaan pertama berupa medali emas dari tim juri ajang tersebut, kedua Spesial Award dari Presiden Romanian Inventors Forum berupa Euroinvent Medal, ketiga dari Chairman International Invention Innovation Competition in Canada berupa Special Honor of Invention.

Dan yang keempat dari Sekretaris Jenderal Dewan Riset Nasional Thailand berupa Award for the Best International Invention.

Semua penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang bergengsi bagi para inventor tingkat dunia.

Ridho Bayuaji ST MT PhD, inventor dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS Surabaya yang berhasil mempersembahkan semua penghargaan bergengsi tersebut.

Inovasi yang dikembangkannya di laboratorium yang dikepalainya, yakni Laboratorium Material dan Struktur Gedung, adalah mengeksplorasi limbah material lokal agar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk bahan bangunan dan material konstruksi.