Gagal Salip Truk Pasir, Pelajar Putri Tewas Disambar Bus Rukun Jaya di Ngoro Jombang

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Seorang pelajar putri tewas ditabrak bus Rukun Jaya di Jalan Raya Kediri-Jombang, tepatnya di Desa Banyuarang, Ngoro, Jombang, Senin (16/10/2018).

Saat kejadian, siswi yang mengendarai motor itu berusaha mendahului truk. Namun sebelum berhasil mendahului truk, siswi yang berboncengan dengan temannya itu ditabrak truk dari arah berlawanan yang melaju dengan kecepatan tinggi.



Pelajar tewas itu Via Inaya Turrobbaniyah (14) warga Desa Gajah, Ngoro. Siswi Kelas VIII MTs Pulorejo, Ngoro tersebut tewas akibat luka-luka parah yang dideritanya.



Sedangkan teman yang diboncengkan, Risma Agustina (13) juga warga Desa gajah yang juga terluka kini dirawat di RSUD Jombang.



Informasi yang dihimpun menyebutkan, sekitar pukul 14.00 WIB, dua siswi mengendarai Honda Beat hitam nopol S 2167 OD.

Via yang pegang kemudi. Menjelang lokasi kejadian, Via berusaha mendahului sebuah truk pasir di depannya.



Tapi pada saat bersamaan, sebelum Via berhasil mendahului truk, dari arah berlawanan melaju bus Rukun Jaya Nopol AG 7181 US yang dikemudikan Kateno (39) warga Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Bus itu melaju tinggi.



Karena sepeda motor Via berada di kanan truk yang disalip dan jarak antara motor dengan bus terlalu dekat, tabrakan adu muka kedua kendaraan beda kelas itu tak terhindarkan. Padahal bus juga sudah berusaha menggindar ke kiri.



Usai tabrakan, motor yang dikemudikan Via rusak berat. Sedangkan bus Rukun Jaya menabrak pepohonan di tepi jalan, karena sebelumnya njuga mencoba menghindar dari tabrakan tadi.



Kateno, pengemudi bus menuturkan, dirinya sudah berusaha menghindari tabrakan dengan membanting stir ke kiri. Namun, jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terelakkan.



Meski sempat menabrak pohon, namun seluruh penumpang bus selamat.

"Penumpang kami hanya sekitar 20 orang, tak ada yang luka. Sudah saya oper ke bus lainnya," ujarnya.

Pilunya Reaksi Putra Bungsu #ChoirulHuda Saat Pertama Tahu Sang Ayah Telah Pergi Selama-Lamanya https://t.co/5ip4xinP6b via @tribunjatim — Tribun Jatim (@tribunjatim) October 16, 2017

Kapolsek Ngoro AKP Ahmad Chairudin menjelaskan, kecelakaan ini terjadi akibat pengendara motor gagal mendahului truk di depannya. Ditambah lagi bus Rukun Jaya melaju cepat dari arah berlawanan."Baik korban yang meninggal maupun korban yang luka-luka sudah dibawa ke RSUD Jombang," kata kapolsek kepada Surya. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan Bus Rukun Jaya beserta sopirnya ke untuk dimintai keterangan