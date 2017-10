Posting Foto Cincin di Instagram, Joe Jonas dan Sophie Turner Akhirnya Bertunangan, Selamat Ya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Kabar bahagia datang dari aktris asal Inggris, Sophie Turner.

Pasalnya, wanita kelahiran 1996 ini telah bertunangan dengan kekasihnya, Joe Jonas.

Kabar bahagia ini diumumkan oleh Joe Jonas melalui akun Instagramnya.

( Pakai Turban Kekinian, Penampilan Terbaru Rina Nose Tuai Kritik Netizen, Kamu Suka Style yang Mana? )

Pemain Game of Thrones ini memamerkan cincin pertunangan mereka.

Dalam captionnya, Jonas menuliskan "She said yes (Dia berkata iya)" dalam postingannya.

Dilansir dari People.com, saudara serta temannya Kevin Jonas dan Nick merupakan orang pertama yang mengucapkan selamat kepada mereka.

Bahkan, Nick memposting foto di Twitter-nya untuk mengucapkan selamat kepada Jonas.