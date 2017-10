Aktris Game of Thrones Sophie Turner Tunangan, 6 Fakta Joe Jonas, Cowok yang Taklukkan Hatinya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan pemain Game of Thrones, Sophie Turner dan kekasihnya, Joe Jonas.

Pada Senin (15/10/17), pasangan ini telah resmi bertunangan.

Kabar bahagia ini diumumkan oleh keduanya melalui akun instagram mereka masing-masing.

"I said yes," tulis akun @sophiet, Senin(16/10/2017).

"She said yes," tulis akun @joejonas pada hari yang sama.

Jonas dan Turner telah berpacaran sejak November 2016.

Keduanya terlihat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama.

Lalu, hubungan keduanya dipublikasikan pada Januari 2017.

Kabar pertunangan Shopie Turner dan Joe Jonas tentu membuat para penggemarnya terkejut.