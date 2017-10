Bakal Hadapi AS Roma, Bek Chelsea Sebut Edin Dzeko Jadi Pemain yang Harus Diwaspadai

TRIBUNJATIM.COM - Bek Sayap Chelsea, Marcos Alonso, mengungkapkan, timnya harus mewaspadai Edin Dzeko saat Chelsea menjamu AS Roma di ajang Liga Champions, Rabu (18/10/2017).

Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge ini akan mempertemukan dua tim yang belum terkalahkan di Grup C.

Chelsea saat ini berada di puncak klasemen dengan enam poin berkat dua kemenangan mereka atas Qarabag dan Atletico Madrid.

Sementara AS Roma menguntit di peringkat kedua dengan empat poin berkat hasil imbang dengan Atletico Madrid dan kemenangan atas Qarabag.

Bek sayap Chelsea, Marcos Alonso, mengatakan kepada rekannya-rekannya untuk mewaspadai AS Roma, terutama penyerang mereka, Edin Dzeko.

"Kami harus memberi seratus persen kemampuan pada pertandingan ini," katanya.

"Jika saya harus memilih satu pemain yang harus diwaspadai Chelsea, saya akan memilih Edin Dzeko," ujar Alonso dilansir BolaSport.com (TribunJatim.com Network) dari Metro.

Selain itu, bek asal Spanyol ini juga berharap bahwa penyerang Chelsea, Alvaro Morata, akan dimainkan dalam pertandingan kontra AS Roma.

"Morata sudah siap, dia juga sudah berlatih dengan baik. Saya tidak tahu apakah dia akan turun dalam pertandingan atau tidak, tapi dia sudah bekerja dengan baik," ucap eks pemain Fiorentina ini.

"Dia pemain yang sangat penting bagi kami. Jika Morata bermain, saya yakin dia akan sebagus dirinya di awal musim ini," tutur Marcos Alonso.

Alvaro Morata sebelumnya absen karena mendapat cedera hamstring saat menghadapi Manchester City di pekan ke-6 Liga Inggris.

