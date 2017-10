Joe Jonas Tunangan, Ini Nih Sosok Sophie Turner yang Dapatkan Hatinya, Intip 10 Foto Kecenya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Pasangan artis Inggris Joe Jonas dan Sophie Turner akhirnya bertunangan.

Pasangan ini mengumumkan pertunangannya setelah kurang lebih satu tahun menjalin hubungan pacaran.

Melalui akun Instagram keduanya, pasangan kekasih ini mengunggah foto yang sama.

Foto tersebut hanya menunjukkan tangan Sophie Turner memegang tangan Joe Jonas.

Pada jari manis Sophie Turner terlihat ada cincin berlian.

Caption keduanya menjelaskan Sophie Turner mau menjadi calon istri Joe Jonas.

"I said yes," tulis akun @sophiet, Senin(16/10/2017).

"She said yes," tulis akun @joejonas pada hari yang sama.

Hubungan pasangan ini memang membuat heboh.