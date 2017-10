Makan Malam di Restauran Mahal, Aksi Chris Hermsworth Malah Bikin Ngakak Netizen!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Chris Hermsworth dikenal sejak membintangi film marvel berjudul Thor tahun 2011.

Aktor tampan asal Australia ini juga kerap membintangi beberapa Marvel Studios seperti The Avengers (2012), Thor : The Dark World (2013) dan Home and Away (2004).

Selain itu, ia juga membintangi beberapa film lainnya seperti Star Trek (2009), Snow White and the Huntsmans (2012) dan film lainnya.

Pria kelahiran 1983 ini memiliki visual yang menarik.

Wajahnya yang tampan sukses bikin para wanita tergila-gila.

Ia kini sedang sibuk promosi film terbarunya yakni Thor : Ragnarok.

Thor : Ragnarok merupakan film pahlawan yang diangkat berdasarkan karakter dalam komik marvel, Thor.

Dilansir dari People, Chriss ini sedang makan bersama sutradara film Thor di Sakè Restaurant & Bar The Rocks Australia.

Sutradara film Thor : Ragnarok memposting foto Chris sedang menyantap hidangan disebuah restoran.