Memasuki Babak Nasional, Berikut Pembagian Grup LIMA Futsal

Suasana LIMA Futsal EJC antara UINSA vs UMM, Kamis (5/10/2017) malam.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sepuluh tim futsal putra dan delapan tim futsal putri terbaik dari masing-masing regional akan bertanding di Liga Mahasiswa (LIMA) Futsal Nasional.

Ajang tersebut akan dihelat di Sports Center UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada tanggal 18-28 Oktober 2017.

Selain memperebutkan juara, runner-up, dan peringkat ketiga, para peserta juga akan berlomba untuk meraih penghargaan dari kategori individu dan tim khusus.

(LIMA Futsal Masuk Babak Nasional, Inilah Peserta yang Mewakili Masing-masing Region)

Penghargaan tersebut antara lain Top-Scorer, Best Player, Best Goal Keeper, All-Academic Player, dan Best Management Team.

LIMA Futsal Nationals 2017 akan dilakukan dengan sistem setengah kompetisi.

Kesepuluh tim putra akan dibagi menjadi dua pul dengan masing-masing pul terdiri dari lima tim.

Sedangkan kedelapan tim putri akan dibagi menjadi dua pul, tiap pul terdiri dari empat tim.