Berakting Sebagai Mahasiswi, Intip 7 Pesona Jessica Rothe, Pemeran Tree dalam Film 'Happy Death Day'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Film horor rupanya mendominasi box office movie.

Setelah film "Pengabdi Setan," "IT," "Split," "Get Out" tayang di bioskop, kini film "Happy Day Death" bakal menemani kalian di bulan Oktober.

Film yang rilis tanggal 13 Oktober 2017 di USA ini sudah tayang di bioskop Indonesia.

(Film Musikal Anak ‘Naura & Genk Juara’ Bakal Tayang November 2017, Intip 4 Hal di Balik Layarnya!)

Film yang disutradarai oleh Christoper Landon ini bergenre horor, thriller dan misteri.

Happy Death Day (YouTube)

Cerita yang disuguhkan pun cukup menarik dan bikin penasaran.

Film ini menceritakan tentang seseorang perempuan bernama Tree yang bermimpi meninggal karena dibunuh.

Rumah Tangga Artis India Ini Hampir Hancur Gara-Gara Perankan '#Nakusha'? Alasannya Bikin Sedih https://t.co/9xe1NOkZFB via @tribunjatim — Tribun Jatim (@tribunjatim) October 18, 2017

Rupanya, mimpi tersebut menjadi kenyataan dan ia diteror oleh sosok misterius menggunakan topeng boneka.