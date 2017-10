Bikin Tegang dan Penasaran, Yuk Intip 4 Fakta Menarik dari Film 'Happy Death Day'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Selain film Indonesia, film barat juga merajai bioskop Indonesia.

Film horor rupanya merajai box office movie.

Setelah film "IT," "Get Out," dan "Split" tayang di bioskop, kini film "Happy Death Day" hadir untuk menguji adrenalin kalian.

Film yang disutradari Christoper Landon ini bakal menampilkan film bergenre horor, dan juga thriller.

Film ini rilis 13 Oktober 2017 di USA dan sudah tayang di bioskop Indonesia.

Bagi kalian yang suka banget sama film horor, wajib menonton film satu ini.

Dilansir dari beberapa sumber artikel, berikut 4 fakta menarik dari film "Happy Death Day."