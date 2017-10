Datang ke Fan Meeting WANNA ONE? Cek Keuntungan Seat Plan Dulu, Siapa Tahu Bisa Selfie Bareng Member

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Satu lagi boy group asal Korea Selatan yang dipastikan akan menyapa para penggemar K-POP di Indonesia.

Boy group bentukan program survival Mnet "Produce 101 Season 2," WANNA ONE dipastikan akan menyapa para penggemar di Indonesia.

Kali ini, WANNA ONE akan mengadakan fan meeting yang digelar pada pada awal tahun 2018 mendatang.

(Kamu Wannable dan Ingin Datang ke Fan Meeting WANNA ONE di Jakarta? Gini Cara Beli Tiketnya!)

Fan Meeting tour WANNA ONE yang bertajuk "Wanna One Be Loved 1st Fan Meeting in Jakarta 2018" ini akan diselenggarakan pada 21 Januari 2018 mendatang.

Lokasi fan meeting akan digelar di Hall 5, Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, pukul 19.00 WIB.

Melalui akun Twitter resmi, @mecimapro, pada Rabu (18/10/2017), Mecimapro yang bertindak sebagai promotor mengumumkan 'Seat Plan' acara tersebut.

Bagi penggemar yang membeli tiket secara online dan tiket box, promotor telah menyediakan beberapa keuntungan.