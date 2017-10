Ini Dia Seat Plan dan Harga Tiket Fan Meeting 'Wanna One Be Loved 1st Fan Meeting in Jakarta 2018'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy group bentukan program survival Mnet "Produce 101 Season 2," WANNA ONE dikonfirmasi akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

Boy group yang terdiri dari 11 idol tampan ini akan mengadakan fan meeting yang mulai dilakukan pada awal tahun 2018 mendatang.

Fan Meeting tour WANNA ONE yang bertajuk "Wanna One Be Loved 1st Fan Meeting in Jakarta 2018" ini akan diselenggarakan pada 21 Januari 2018 mendatang.

Sementara untuk tempatnya akan digelar di Hall 5, Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, pukul 19.00 WIB.

Melalui akun Twitter resmi, @mecimapro, pada Rabu (18/10/2017), Mecimapro yang bertindak sebagai promotor mengumumkan 'Seat Plan' acara tersebut.

Harga tiket Fan Meeting yang ditawarkan cukup variatif.

Penonton dibagi menjadi tiga kategori, yakni Blue, Pink, dan Yellow.