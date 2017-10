Ria Ricis, Adik Oki Setiana Dewi Harus Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Konsumsi Obat

TRIBUNJATIM.COM - Kabar tidak mengenakkan datang dari selebgram Ria Ricis.

Adik aktris Oki Setiana Dewi ini dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit.

Ternyata ia mengalami alergi sehingga serak, tenggorokan sakit, muka merah dan bengkak, badan nyeri, dada sesak setelah mengonsumsi sejumlah obat-obatan.

Melalui instastory pada akun Instagram @riaricis1795, Selasa (17/10/2017), Ria Ricis memperlihatkan tubuhnya dibalut selimut putih, tangannya dipasangi selang infus, dan mendapat bantuan pernafasan.

Saat dipasagi selang infus, ia harus menahan rasa sakit ditusuk jarum hingga harus meneteskan air mata karena ujung jarum mengenai tulang jarinya.

Sementara pada timeline akunnya, Ricis mem-posting fotonya sedang memejamkan mata sambil dicium sahabatnya sesama selebgram Atika atau pemilik akun @atiikazzz.

"@atiikazzz lbh dr tmn, sahabat, kakak, spt ibu dan malaikat tanpa sayap . thats why i luv her," demikian caption fotonya.

Setelah beberapa jam dirawat, Ricis diperbolehkan kembali ke rumahnya.