Berantem Terus di Sinetron 'Anak Sekolahan', Ternyata Begini Hubungan Cut Syifa dan Megan Domani

TRIBUNJATIM.COM - Kamu termasuk sering nonton dan penggemar sinetron "Anak Sekolahan"?

Kalau iya, pasti kamu sudah nggak asing lagi sama karakter Kasih yang diperankan Cut Syifa dan Indah yang diperankan Megan Domani.

Keduanya kerap berselisih dalam sinetron yang kini tengah digandrungi para anak muda Tanah Air.

Baca: Nikita Mirzani Bersedih dan Tagih Janji Anies Rumah DP 0 Persen, Biar Bisa Bagi-bagi ke Staff-nya

Berbeda di sinetron, ternyata hubungan Syifa dan Megan di belakang kamera sangat akrab lho.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Megan berikut ini.

Dalam foto tersebut nampak Megan yang tengah mencium pipi Syifa.

Hal tersebut menggambarkan bagaimana keakraban dua artis muda yang tengah naik daun ini.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Baca: Dara The Virgin Pose Duduk di Fotonya Pakai Gaun Silver, yang di Bawah Kata Netizen Mubazir

Akun bunga_131 berkomentar, "Akur banget ya kalo di sinetron kok gak akur wkwkwkwkwk."

"You both look beautiful, i love you all the same." Tulis akun sarah.hutajuluu.

Akun aanbaharuddin menambahi, "Asik padahal musuhan kalau lagi main di Anak Sekolahan."

"Kalian sweet bgt sih..sukses trs ya buat kalian," tulis akun anisadewi3173.

Foto yang diunggah pada Selasa (18/4/2017) lalu ini telah mendapat 53 ribu likes lebih dari para netizen.