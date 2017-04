Aura Kasih Unggah Video Tendang ke Arah Itunya Morgan, Barang yang Dipakai Bikin Netizen Gagal Fokus

TRIBUNJATIM.COM - Kemampuan akting Aura Kasih kembali dijajal lewat sebuah film baru yang kini tengah dibintanginya.

Beradu akting sama Morgan Oey, Aura Kasih akan membuktikan kepiawaiannya dalam seni peran lewat film berjudul "Cooking Camp".

Film bertema memasak dan camping ini mengambil setting di daerah Lembang, Bandung Jawa Barat yang terkenal akan keindahan alamnya.

Kabar ini diketahui dari posting-an Instagram Aura Kasih pada Rabu (26/4/17) kemarin.

Mantan kekasih Glenn Fredly ini mengunggah video Boomerang-nya bersama Morgan saat keduanya tengah break syuting.

Keduanya terlihat sangat bahagia dan asik bercanda.

Di video itu Aura bahkan terlihat menendang ke arah kemaluan Morgan sebagai sebuah bahan candaan.

"When you are on a break from shooting and decide to make your own movie with @morganoey by @aidygoena."