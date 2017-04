Niat Hati Promosi Gerai Minuman di Mall, Ayu Ting Ting Malah Jadi Sorotan Cuma Pakai Baju Begini

TRIBUNJATIM.COM, DEPOK - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini telah berhasil mengembangkan karirnya.

Sukses menjadi pedangdut tanah air, Ayu Ting Ting pun melebarkan sayapnya di dunia bisnis.

Penyanyi asal Depok ini telah membuat berbagai jenis usaha, dari fashion hingga kuliner.

Usaha baru yang dirintisnya kali ini adalah minuman jenis milk tea.

Minuman tersebut diberi nama Ting Time, gerainya juga telah buka di Depok Town Square.

Untuk mempromosikan dagangannya, Ayu Ting Ting pun mampir di gerai tersebut.

Ia juga sempat mengunggah fotonya bersama para penggemar di Instagram, Sabtu (29/4/2017).

"We're family....respect each other.....peace...we love ting time @tingtime16 thanks a lot ya @official_aytinglicious," tulisnya dalam caption.