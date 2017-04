Diprotes Bonek, Pelatih Persebaya Malah Acungkan Jari Tengahnya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Aksi kurang terpuji diperagakan pelatih Persebaya, Iwan Setiawan usai timnya kalah dengan Martapura FC dengan skor 2-1, Minggu (30/4/2017).

Iwan terlihat dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @bonek_tandes, Minggu (30/4/2017), sekitar pukul 20.00 WIB, sedang adu argumen dengan Bonek, suporter Persebaya di luar Stadion Demang Lehman, Martapura.

Saat itu, Iwan nampak tidak nyaman atas sorakan dari Bonek yang meneriakan protes kepada dirinya.

Bonek memprotes karena kinerja pelatih Persebaya belum mampu sesuai harapan suporter.

"Iwan Out !, Iwan Out !, Iwan Out !," seru kerumunan Bonek yang kecewa saat berada di luar Stadion Martapura FC.

Tidak tinggal diam, eks pelatih Pusamania Borneo FC tersebut menjawab teriakan Bonek dengan jari tengahnya saat berada di dalam bus.

Tak ayal suasana semakin panas antara Bonek dengan Iwan Setiawan.

Sehingga tim official Persebaya dan pihak keamanan harus turun tangan merelai kedua pihak yang sudah sama-sama panas.

Setelah kejadian tersebut, hastag bertuliskan #IwanOut bertebaran di berbagai media sosial seperti twitter dan Instagram.

Berikut ini adalah tulisan lengkap dalam unggahn video tersebut.

"Wong salah ora gelem ngaku salah

Suwe suwe sopo wonge sek betah

Mripatku uwis ngerti sak nyatane

Kowe selak golek menangmu dewe

Tak tandur pari jebul tukule SUKE..TEKI... #iwanout" (Orang salah tidak mau mengakui salah. Lama-lama siapa orang yang betah. Mataku sudah tahu sebenarnya. Kamu selalu cari menangmu sendiri. Aku tanam padi, kok tumbuhnya rumput teki).

Hingga berita ini ditulis, TribunJatim.com belum mendapatkan konfirmasi dari Iwan Setiawan.