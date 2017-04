Meski Kehilangan Satu Membernya, Tim Trainee Produce 101 Season 2 Ini Tempati Posisi Pertama

TRIBUNJATIM.COM - Episode terbaru dari Mnet "Produce 101 Season 2" yang ditayangkan 28 April 2017, menampilkan kelanjutan group battles dengan menyanyikan ulang lagu-lagu populer dari grup K-pop.

Pekan lalu, para kontestan menampilkan lagu 2PM "10 Out of 10" dan lagu "Call Me Baby" milik EXO.

Minggu ini, penonton akan melihat penampilan trainee menyanyikan lagu Super Junior "Sorry Sorry," BTS "Boy in Luv," SHINee "Replay," SEVENTEEN "Mansae," Infinite "Be Mine," dan BEAST "Shock."

Melansir dari soompi.com pada 28 April 2017, banyak yang mengharapkan tim "Avengers" (Grup 1 menampilkan "Boy in Luv") untuk memenangkan pertarungan kelompok secara keseluruhan.

Namun, grup 1 yang menyanyikan SEVENTEEN "Mansae" (Park Woo Dam, Joo Won Tak, Kim Yeon Guk , Woo Jin Young, Kim Tae Dong) menempati posisi pertama meski kehilangan satu anggotanya.

Dan Park Woo Dam, vokalis utama dalam grup tersebut, menduduki peringkat pertama untuk para kontestan.

"Saya pikir orang hanya akan menyukai trainee yang tampan, tapi terima kasih," ucap Park Woo Dam.

Kontestan Produce 101 Season 2, Park Woo Dam (https://twitter.com/mnet101boys/)

Usai acara, Park Woo Dam berada di posisi pertama, disusul Ahn Hyung Seob berada di urutan ketiga, Choi Min Ki berada di urutan keempat, Kwon Hyun Bin kelima.

Untuk posisi keenam ada Takada Kenta, Yoo Jin Won ketujuh, Jang Moon Bok juga ketujuh, kesembilan adalah Yoon Hee Suk, 10 adalah Park Ji Hoon, dan 11 adalah Lee Ki Won.

Minggu selanjutnya, pemirsa akan mengetahui peringkat akhir, termasuk skor suara online.

Kontestan di peringkat 61 dan di bawahnya diperkirakan akan tersingkir.

Peringkat pemungutan suara online diperkirakan akan diungkap minggu depan, bersamaan dengan episode kelima.