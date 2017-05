Europe on Screen Datang Lagi di Surabaya, Kamu Bisa Gratis Nonton Empat Film Perancis di Sini!

The New Adventures of Aladdin

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kamu penggemar film jangan sampai melewatkan acara Europe on Screen 2017 ini.

Dalam posting-an Selasa (2/5/2017) di akun Instagram resmi milik Institut Francais Indonesia Surabaya, @ifi_surabaya, akan ada rangkaian acara Europe on Screen.

Di Europe on Screen ini, akan diputar empat film pada Selasa (9/5/2017) dan Rabu (10/5/2017).

Film pertama yang akan diputar adalah "The New Adventures of Aladdin" atau dalam bahasa Perancis, "Les Nouvelles Aventures d'Aladdin".

Film ini ber-genre komedi petualangan ini cocok disaksikan bersama keluarga atau kesayangan.

Film "The New Adventures of Aladdin" akan diputar pada Selasa (9/5/2017) pada pukul 16.30 WIB.

Bagi kalian yang tidak dapat mengerti bahasa asing, tidak perlu khawatir.

Akan ada subtitle dalam bahasa Indonesia.

Enaknya lagi acara ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Namun tetap perlu tiket yang bisa diambil di IFI Surabaya, Jalan Ratna Nomor 14 Komplek AJBS, Surabaya, satu jam sebelum acara.

Jangan sampai kelewatan ya!