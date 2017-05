Belum Pernah Dengar Lagu 'Badak dan Ikan' atau 'Sumiati'? Request ke 'Hello Radio' Saja!

TRIBUNJATIM.COM - Media sosial seperti tak kehabisan bahan akan guyonan yang bikin kita terhibur.

Kelar dari guyonan Mukidi, kini giliran "Hello Radio mau request lagu dong" yang bisa bikin Anda tertawa terbahak-bahak.

Guyonan yang satu ini hampir mirip guyonan Mukidi, yakni melibatkan percakapan dua orang antara penelepon dan penyiar radio.

Nah lucunya, si penelepon selalu saja memesan lagu alias request song yang judulnya nyeleneh atau bahkan terkesan sekenanya.

Coba simak guyonan-guyonan berikut ini lengkap sambil dengarin audio-nya.

Sumiati

Bege: Hello Radio...?

Hello Radio: Yes...!

Bege: Saya mau request song, buat seluruh sobat WA aku...?!

Hello Radio: Ok, lagunya apa...?

Bege: Saya mau lagu "Sumiati"...!

Hello Radio: Sumiati...?!

Bege: Iya...

Hello Radio: Kagak ada lagu itu...?!