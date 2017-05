Ada yang Aneh Pada Bagian Dada Anggota Girlband Korea Ini, Netizen Sampai Syok Lihat Videonya!

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Bagi para penggiat dunia tarik suara, ada banyak kejadian tak terduga yang beberapa kali terjadi ketika mereka manggung.

Misalnya senar gitar putus, mic yang tak bersuara, sepatu lepas, stik drum patah, dan masih banyak lainnya.

Kali ini, di Korea Selatan juga ada kejadian tak terduga yang membuat para netizen syok.

Kejadian tersebut dialami oleh seorang anggota girlband DIA bernama Eunjin.

Saat itu DIA menampilkan salah satu single hits mereka, "Will You Go Out With Me?".

Para member pun menari mengikuti irama musik dan koreografi dengan lincahnya.

DIA. (Fooyoh.com)

Eunjin yang memakai atasan putih serta rok pendek biru tua ini pun juga demikian.

Tak sampai satu menit ketika tampil, tiba-tiba terlihat ada yang aneh di bagian dada Eunjin.