Netizen Terpesona Lihat Aktris Bollywood Kajol Pakai Baju Transparan, Duh Bikin Deg-Degan!

TRIBUNJATIM.COM, INDIA - Kajol merupakan salah satu aktris papan atas yang aktif berkarir di dunia perfilman Bollywood.

Berbagai film yang dibintanginya dengan aktor terkenal lain juga banyak yang meraih kesuksesan.

Seperti "Kuch Kuch Hota Hai", "Kabhi Khushi Kabhie Gham", "My Name Is Khan" dan masih banyak lainnya.

Selain karena karyanya, Kajol juga dikenal berkat kecantikannya yang tiada tara.

Ia masih bisa membuat publik terpesona meskipun kini telah berusia 42 tahun.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (10/5/2017), Kajol baru-baru ini menghadiri suatu acara di Mumbai.

Di acara itu Kajol memakai baju sari transparan berwarna biru tua dengan hiasan merah.

Ia tak henti menyunggingkan senyum untuk menyapa para tamu undangan serta media yang hadir.