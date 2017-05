Parah, Sosialita Kaya Raya Ini Berani Bugil di Acara TV, Reaksi Adiknya Malah Bikin Ngelus Dada

TRIBUNJATIM.COM, AMERIKA SERIKAT - Dunia pertelevisian di Amerika Serikat memang jauh berbeda dari Indonesia.

Di Indonesia, para artis dilarang tampil mengenakan pakaian yang terbuka dan serba mini.

Namun, peraturan seperti itu tak berlaku di acara televisi Negara Paman Sam.

Tampil seksi tampaknya telah menjadi keseharian bagi para selebriti dan artis setempat.

Baru-baru ini, sosialita kaya raya Kourtney Kardashian membuat terobosan baru di acara televisinya.

Saat tampil di reality show "Keeping Up with the Kardashians", Kourtney berani memamerkan tubuhnya tanpa sehelai benang pun.

Episode yang akan tayang pada Minggu (14/5/2017) ini menampilkan Kourtney saat pemotretan.

Kakak kandung Kim Kardashian itu melakukan pemotretan di sebuah kolam renang.