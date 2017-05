Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan ke-37, Arsenal Peringkat 5, MU Terlempar ke Posisi 6

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Meski Chelsea sudah pasti menjadi jawara, Liga Inggris masih seru untuk dinikmati.

Persaingan klub meraih tiket Liga Champions terjadi di game week ke-37.

Pada Minggu (14/5/2017) ada tiga laga yang berlangsung.

Crystal Palace vs Hull City, West Ham vs Liverpool, dan laga bigmatch Tottenham Hotspur vs Manchester United.

Baik Crystal Palace dan Liverpool sukses menang dan sama-sama mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0.

Namun hal yang terjadi tentu beda dengan laga panas klub kota London vs Manchester.

Pada laga tersebut Jose Mourinho, pelatih MU, harus gigit jari karena kedua kalinya takluk oleh klub London, Tottenham, dengan skor 2-1.

Sebelumnya Paul Pogba cs juga kalah di London pada pekan lalu dari saudara sekota Tottenham, Arsenal.