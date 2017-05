Penampilan Kontestan Produce 101 Season 2 Waktu Eval Posisi Vokal Ini Bikin Gemes Deh!

TRIBUNJATIM.COM - Usai eliminasi pertama, trainee Mnet "Produce 101 Season 2" harus melewati tantangan evaluasi posisi mereka.

Sama seperti musim lalu, trainee harus memilih lagu yang ingin mereka tampilkan dari tiga kategori, yaitu vokal, dance, dan rap.

Melansir dari soompi.com, evaluasi posisi vokal dimulai dari tim yang menyanyikan lagu "If It Is You" milik Jung Seung Hwan.

Ada empat trainee dalam tim ini.

Trainee Joo Jin Woo sebagai leader dan Kim Sung Ri sebagai center.

Kelompok tersebut mendapat banyak pujian dari pelatih vokal mereka Lee Suk Hoon, terutama Kim Yong Guk.

Penampilan mereka tidak mengecewakan, dan Kim Yong Guk mendapat tempat pertama di antara keempatnya.

Sementara, grup vokal selanjutnya menampilkan cover lagu dari girlband BLACKPINK berjudul "Playing With Fire."