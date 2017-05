Artis Ryana Dea Posting Foto Testpack, Instagramnya Dibanjiri Ucapan Selamat Netizen, Hamilkah?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasangan selebriti Ryana Dea dan Puadin Redi telah resmi menikah pada Oktober 2016 silam.

Setelah menikah, pasangan suami istri ini masih kerap mengunggah foto-foto kebersamaan dan kemesraan mereka seperti saat masih berpacaran.

Namun hari ini, Selasa (16/5/17), netizen dikejutkan dengan postingan foto yang diunggah oleh Ryana melalui akun Instagram miliknya @ryana_dea.

Foto tersebut menampilkan wajah sang suami, Puadi yang tengah tersenyum tanpa menatap kamera sambil memegang ponsel berwarna hitam di telinganya.

Namun bukan itu yang membuat netter terkejut, melainkan sebuah testpack yang ikut 'nongol' dalam foto yang mendapatkan like sebanyak 7.000-an ini.

Testpack tersebut menampilkan dua garis merah yang berarti sang pengguna testpack tersebut positif hamil.

Di foto tersebut tampak pula sederet tulisan bertuliskan "You're going to be a daddy".

Wanita berambut panjang ini juga menuliskan "Happiness bismillah Ya Allah" pada caption fotonya.

Melihat postingan tersebut, netizen pun ramai memberikan ucapan selamat dan doa pada kedua pasangan ini.

@hendro_azeCieee: dua garis ni ye

@liaa_dwi23: Slmat y kak @ryana_dea ..shat2 trz mommy n calon debayny.

@oko4908Ryana: dea selamat ea atas kehamilannya semoga lancar entar persalinannya aminnn,...

@nnisareal10: selamat ya kesayangan @ryana_dea udah hamil,di jaga ya ka kandungannya