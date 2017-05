Empat OOTD Serba Hitam Ala Laudya Cynthia Bella Ini Bakal Buat Kamu Tambah Kece Waktu Hangout!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Laudya Cynthia Bella termasuk sebagai selebriti perempuan Indonesia yang memutuskan untuk menggunakan hijab.

Ia mulai mantap berhijab pada tahun 2015 usai pulang dari umrah dan syuting film "Assalamualaikum, Beijing".

Aktris yang akrab disapa Bella, saat ini sibak menjalani segudang aktivitas sebagai seorang pemain film hingga mengurusi bisnis kuliner Bandung Makuta nya.

Namun walau sibuk, Bella selalu tampil modis dengan outfit hijabnya kini.

Mantan kekasih Chicco Jerikho ini pun kerap mengunggah foto Out Of The Day (OOTD) di akun Instagram miliknya, @laudyacynthiabella.

Bella nampak sering mengunggah outfit yang didominasi warna hitam, baik dari hijab, baju, hingga celana atau gaun yang dipakainya.

Bagi kamu penyuka style gotik, tak ada salahnya menjadikan OOTD ala Bella ini sebagai referensi buat hangout.

