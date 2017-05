Ajang Mr Gay World 2017 Digelar di Spanyol, Lima Pria Ini Sabet Juara Utamanya, Penasaran Sosoknya?

TRIBUNJATIM.COM - Seorang pria asal Filipina baru saja meraih gelar utama pada ajang Mr Gay World 2017.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi rekor pertama Filipina meraih gelar Mr Gay World.

Melansir Nextshark, John Raspado membawa pulang beberapa penghargaan dari kontes tersebut.

Menurut Rappler, kontes tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Mei di Madrid dan Maspalomas, Spanyol.

John Raspado (Nextshark)

Lebih dari 40 kontestan mengikuti ajang ini untuk menjadi duta komunitas LGBT di dunia.

"Selamat yang sebesar-besarnya pada John Fernandez Raspado yang telah membanggakan negara kita dengan memenangkan penghargaan Best in Swimwear, Best in Formal Wear, Mr. Gay World Closed Door Interview, Mr. Online Vote, dan Mr. Social Media di Maspalomas, Spanyol," tulis pengelola Mr Gay World Philippines, Wilbert Tolentino, di akun media sosialnya.

John Raspado (Nextshark)

"Terima kasih pada orang-orang di balik MGWPO (Mr. Gay World Philippines), terutama pada Wilbert Tolentino, yang selalu memandu perjalananku menuju sukses.

Serta terima kasih untuk yang selalu membantuku di balik layar.