Penilaian Aktor India untuk Ayu Ting Ting Ini Dikira Netizen Bercanda Saja Sampai Diminta Bangun

TRIBUNJATIM.COM - Bagi masyarakat Indonesia, nama Ayu Ting Ting kerap sejalan sama isu negatif.

Status Ayu sebagai single parent membuat namanya dikaitkan dalam hubungan rumah tangga orang lain, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Namun, seorang aktor India membuktikan bahwa status sebagai single parent bukan hal negatif, khususnya untuk Ayu!

Ravi Bathia yang menjadi pemeran Salim dalam serial Jodha Akbar mengunggah sebuah foto bersama Ayu Ting Ting di laman Instagram pribadinya.

Foto tak sekadar foto, ia bahkan menuliskan keterangan foto yang mengejutkan, khusus untuk ibunda Bilqis Khumairah Razak tersebut.

Ravi dan Ayu (Instagram)

"The Girl With a golden Heart, being a single mother and being a superstar at the same time is not easy, I have lots and lots of respect for this supremely talented girl. Kudos..!!! @ayutingting92

sambalado @officialmnctv"

Melalui tulisan itu, ia menyatakan Ayu adalah sosok wanita berhati emas.