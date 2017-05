Sempat Alami Salah Tumpuan di Lapangan saat Melawan PSIM, Begini Keadaan Thaufan Hidayat

Laporan Wartawan TribunJatim, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Persebaya sukses membawa satu poin dari Yogyakarta setelah menahan imbang 1 - 1 dari tuan rumah PSIM di Stadion Sultan Agung Bantul, Kamis (18/5/2017).

Namun, satu pemain Persebaya Thaufan Hidayat yang dimainkan untuk menggantikan Abu Rizal Maulana terpaksa diganti menjelang akhir babak kedua.

Pergantian Thaufan yang bermain kurang dari 30 menit tersebut akibat salah jatuh yang membuat engkel kirinya cedera.

Thaufan salah menumpu setelah berduel dengan Diaz Bayu dan kemudian diganti di menit ke-83.

Usai pertandingan, mantan pemain Persatu Tuban ini langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dilansir dari akun Instagram Persebaya, @offcialpersebaya, Thaufan harus beristirahat minimal selama dua pekan.

Pemain berusia 24 tahun ini sempat diduga mengalami dislokasi namun setelah dilakukan rontgen, tidak ditemukan retak maupun dislokasi.

"Thaufan Hidayat harus ditarik keluar di menit 83 karena mengalami cedera.

Sempat diduga mengalami dislokasi engkel kiri, tim medis Persebaya langsung cepat membawa Thaufan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Dokter Tim Persebaya, dr Rahmat Arisatoto, setelah dilakukan rontgen pada engkel kiri @thaufanhidayat , hasilnya tidak ditemukan retak maupun dislokasi. Thaufan hanya mengalami memar dan harus beristirahat minimal 2 pekan.

Get well soon Thaufan!" tulis akun Instagram resmi Persebaya.