Linkin Park Buat Official Site Kenang Chester Bennington Berisi Nomor Telepon Cegah Bunuh Diri

TRIBUNJATIM.COM - Duka tengah merundungi ranah musik dunia, terutama para penggemar band rock Linkin Park.

Vokalis LP, Chester Bennington ditemukan meninggal dunia.

Namu yang tragis, vocalis yang dikenang dengan suara teriakan yang khas itu ditemukan tewas gantung diri.

Bennington memang diketahui tengah merasakan berbagai masalah yang dia akui tak bisa dihadapi dengan tenang.

Untuk mengenang Bennington, manajemen LP membuat surat untuk sang vokalis di laman resmi Linkinpark.com.

Di dalam surat itu Mike Shinoda dan kawan-kawan mengungkapkan kesedihan, serta kenangan mereka akan Bennington dan musik yang mereka ciptakan bersama.

Dear Chester,

Our hearts are broken. The shockwaves of grief and denial are still sweeping through our family as we come to grips with what has happened.

You touched so many lives, maybe even more than you realized. In the past few days, we’ve seen an outpouring of love and support, both public and private, from around the world. Talinda and the family appreciate it, and want the world to know that you were the best husband, son, and father; the family will never be whole without you.