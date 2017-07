WANNA ONE Ungkap Dua Teaser Video Musik yang Kontras untuk Album Mini Debut, Pilih yang Mana?

Wanna One

TRIBUNJATIM.COM - Setelah 11 hari merilis teaser seluruh member WANNA ONE dan voting untuk judul lagu dalam album, WANNA ONE akhirnya meluncurkan teaser untuk dua video musiknya!

Sebelumnya, mereka juga mengumumkan nama fandom resmi mereka, yaitu Wannable.

Nama fandom tersebut dipilih melalui proses voting dari para penggemar WANNA ONE.

WANNA ONE merupakan boyband bentukan dari program survival Mnet, "Produce 101 Season 2" yang berhasil masuk dalam 11 besar dari 101 peserta yang terdaftar.

member WANNA ONE terdiri dari Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae Hwan, Ong Sung Woo, Park Woo Jin, Lai Guan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Min Hyun, Bae Jin Young, dan Ha Sung Woon.

Wanna One (soompi.com)

Melansir dari Soompi.com, pada tanggal 28 Juli 2017, sebuah teaser video musik untuk "Burn It Up" dan "Energetic." terungkap.

Preview "Burn It Up" menunjukkan adegan hitam-putih yang dramatis dalam hujan.

Sedangkan dalam video musik "Energetic," memiliki getaran riang dan keceriaan.

Mini album pertama "OneX1 (TO BE ONE)" akan dirilis pada 7 Agustus 2017 mendatang, namun hasil voting judul lagu dalam album tersebut belum diumumkan.