Choi Siwon 'Super Junior' dan Kang Sora Dapat Tawaran Main Drama Komedi Romantis, Diterima Gak Ya?

TRIBUNJATIM.COM - Choi Siwon 'Super Junior' dan Kang Sora sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama baru berjudul "Byun Hyuk's Love."

Melansir dari Soompi.com pada 31 Juli 2017, agensi Choi Siwon, SM Entertainment, mengungkapkan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Choi Siwon telah menerima tawaran casting dari drama 'Byun Hyuk's Love.' Ini adalah salah satu proyek yang dipertimbangkan untuk comeback setelah bebas militer. Tapi itu belum dikonfirmasi," ungkap perwakilan SM Entertainment yang dikutip dari Soompi.com

Agensi Kang Sora, Plum Entertainment juga berkomentar bahwa tawaran tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan.

Sama seperti agensi Choi Siwon, Agensi Kang Sora juga belum mengkonfirmasi penampilannya.

"Byun Hyuk's Love" merupakan drama dari Produser Song Hyun Wook, yang sebelumnya menggarap drama komedi romantis yang telah hits, seperti "Marriage, Not Dating" dan "Another Oh Hae Young."

