Drew Taggart The Chainsmokers Pamer Perut Six Pack-nya, Netter Meleleh: Jinah Mata Guah Bang

TRIBUNJATIM.COM - Siapa sih yang tak kenal grup musik "The Chainsmokers"?

Lewat beberapa karyanya, kolaborasi Alex Pall dan Drew Taggart ini berhasil mengguncang industri musik dunia!

Bahkan karyanya yang berjudul "Don't Let Me Down" berhasil meraih penghargaan Grammy tahun ini!

Nah, di sela-sela kehidupannya yang dipenuhi tur keliling dunia dan rekaman lagu.

Kamu pasti penasaran dong dengan aktifitas personel The Chainsmokers saat ada waku luang?

Rasa penasaran ini nampaknya akan terjawab bila kamu melihat unggahan Drew Taggart yang satu ini.

Di waktu luangnya, personel The Chainsmokers ini kerap menyempatkan dirinya untuk berada di gym!