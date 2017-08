Sibuk di Dunia Akting, Suzy 'Miss A' Pilih Perbarui Kontrak dengan JYP Entertainment

TRIBUNJATIM.COM - Penyanyi dan aktris asal Korea Selatan, Suzy telah memperbarui kontraknya dengan JYP Entertainment.

Melansir dari Soompi.com, hal itu dikonfirmasi oleh agensi Suzy, JYP Entertainment.

Agensi tersebut akan mendukung Suzy agar ia dapat melanjutkan karirnya labih baik lagi ke depannya.

Suzy memulai debutnya pada tahun 2010 sebagai bagian dari girl grup Miss A bersama Jia, Fei, dan Min.

Namun Jia memutuskan hengkang dari Miss A dengan tak memperpanjang masa kontrak yang habis pada 20 Mei 2016 lalu.

Ia kemudian memulai debutnya sebagai aktris melalui drama KBS2 "Dream High" di tahun 2011 yang mendulang sukses besar.

Kekasi Lee Min Ho ini juga dinobatkan sebagai salah satu selebriti paling dicintai dalam hiburan Korea.

Kontrak Suzy dengan JYP Entertainment berakhir pada 31 Maret tahun ini.

Sementara itu, Suzy akan kembali pada bulan September dengan drama SBS setiap hari Rabu-Kamis berjudul "While You Were Sleeping," yang baru saja selesai syuting.