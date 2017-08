Robert Hardy, Pemeran Cornelius Fudge Meninggal Dunia, Fans Film Harry Potter Berduka

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Kabar duka datang dari satu di antara pemain serial film "Harry Potter."

Pasalnya, Pemeran Cornelius Fudge, Menteri Sihir Inggris dalam serial "Harry Potter" telah meninggal dunia pada Kamis (3/8/2017).

Cornelius Fudge yang diperankan oleh Robert Hardy muncul pertama kali di "Harry Potter and the Chamber of Secrets."

Dilansir dari TeenVogue, Robert Hardy meninggal pada usia 91 tahun.

Tak hanya berperan dalam film "Harry Potter," Hardy juga merupakan aktor panggung, film dan televisi terkenal.

Keluarga Hardy mengatakan, Hardy memiliki sikap yang luar biasa.

Terkadang ia keras dan elegan namun juga bermartabat.