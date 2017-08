Dulu Sering Isi Banyak Acara di Televisi, Sekarang Hidup Presenter Indy Barends Jadi Begini

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Presenter Indy Barends telah memulai karirnya di dunia hiburan sejak awal tahun 2000-an.

Saat itu, perempuan yang identik berambut pendek ini merupakan salah satu presenter paling laris di Indonesia.

Ia pernah memandu acara talkshow "Ceriwis" yang membuat karirnya semakin melejit pada 2003 lalu.

Banyak juga acara televisi lainnya yang sering mempercayakan Indy Barends sebagai host mereka.

Seperti acara "Super Deal 2 Miliar", "Are You Smarter Than a 5th Grader?", dan banyak lainnya.

Di beberapa acara Indy selalu ditemani oleh rekan sekaligus sahabat dekatnya, Indra Bekti.

Ceriwis (YouTube)

Meski kini jarang mengisi acara bersama, persahabatan Indy dan Indra masih begitu kental.

Perempuan 45 tahun ini juga pernah melebarkan sayapnya dengan bermain film layar lebar.