Baru Belasan Tahun, Artis Muda Ini Udah Melahirkan, Lho Padahal Usia Nikah Baru 6 Bulan. . .

TRIBUNJATIM.COM - Kabar bahagia baru saja datang dari dunia hiburan tanah air.

Penyanyi muda Livia Ramadhanty diketahui telah melahirkan buah hati pada Selasa (8/8/2017) pukul 08.15 WITA.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram resmi perempuan berambut panjang ini.

Ia mengunggah fotonya menggendong seorang bayi bersama suami yang membawa bunga di sebelahnya.

"Perjuangan seorang ibu, yg di bantu ayahnya dan semua keluarga," tulisnya dalam caption.

"Welcome to the world my little princess #080817 #0815wita," sambung Livia Ramadhanty.

Livia Ramadhanty (Instagram.com)

Sayangnya, Livia tak membocorkan siapa nama yang diberikan untuk buah hati pertamanya itu.

Bagi yang belum tahu, Livia merupakan salah satu personil girlband Teenebelle.