Stefan William dan Celine Evangelista Pose Foto Intim, Netter Jadi Tanyakan Bagian yang Disensor Ini

TRIBUNJATIM.COM - Aktor tampan Stefan William berulang tahun pada Jumat (11/8/2017) lalu.

Stefan berulang tahun yang ke-24.

Momen bahagia Stefan William kali ini dirayakan bersama sang istri Celine Evangelista.

Lewat akun Instagram-nya, Stefan William mengucapkan rasa syukur dan bahagianya di hari ulang tahunnya.

Di postingan tersebut tertulis caption:

"Untuk kedua kalinya ngerayain ultah bersama keluarga tercinta aku..thankyouu @celine_evangelista and anak daddy yg cantik jemima eleeya..udah lengkapin hidup aku jd tambah bahagia karna kalian May God always Bless our Fam"

