Unggah Ucapan Ulang Tahun di Twitter, SM Entertainment Tepis Kabar Hengkangnya Jaemin dari NCT?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah K.S

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penggemar NCT akhirnya bisa bernapas lega.

Kabar hengkangnya satu member NCT Dream, Jaemin, tampaknya hanya gosip belaka.

Hal itu dapat dibuktikan dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Jaemin yang tepat hari Minggu (13/8/2017) ini berulang tahun.

Melalui akun Twitter NCT, @NCTsmtown, pihak SM Entertainment seakan memberikan kepastian jika Jaemin masih berstatus sebagai artisnya.

Kabar hengkangnya pemilik nama asli Na Jaemin tersebut bukanlah hal yang baru.

Boy grup baru SM Entertainment itu dikabarkan kehilangan Jaemin karena terbukti beberapa kali tak ikut promosi lagu NCT Dream.

Jaemin terhitung hanya tampil di awal debut NCT Dream, sub unit NCT, pada 2016 lalu.

Di awal tahun 2017 ini, pihak SM Entertainment menyatakan bahwa Jaemin tidak akan ikut promosi NCT Dream yang bertajuk 'My First and Last'.

SM Entertainment menyatakan jika Jaemin tengah mengalami cedera punggung dan sedang dalam masa rehabilitasi.

Namun hingga NCT Dream comeback untuk kedua kalinya di tahun 2017 ini, Jaemin juga dipastikan tidak akan turut serta dalam promosi.

Kita nantikan saja ya kabar selengkapnya dari Jaemin.